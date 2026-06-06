Desselgem: auto uitgebrand bij huis, brandweer Fluvia test nieuw camerasysteem via… jouw gsm
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In Desselgem bij Waregem is een auto uitgebrand, op de oprit van een huis. Opvallend: de brandweer van de zone Fluvia heeft er een nieuw systeem toegepast waarmee ze nog tijdens het aanrijden al kan inschatten hoe fel een brand is: via de gsm van het slachtoffer.
De auto in Desselgem vatte vanmiddag vuur toen de bestuurder wou starten. Het vuur was meteen zo hevig dat de man het zelf niet meer kon blussen. De hitte was ook enorm, het huis is daarom ook licht beschadigd.
Nieuw systeem
Opvallend: dit was één van de eerste keren dat de Brandweerzone Fluvia een nieuw systeem heeft uitgetest om een incident beter in te schatten: via de gsm van de oproeper.
"Wie belt naar de hulpdiensten komt bij 112 terecht, de gegevens van de oproep komen dan bij ons terecht," zegt Kaat Nuyttens van Brandweerzone Fluvia.
"Nemen camera van gsm over"
"Omdat mensen vaak in paniek zijn kunnen ze soms moeilijker correct inschatten hoe erg iets is. Daarom bellen we dan terug: als de oproeper nog ter plaatse is sturen we hem of haar een link naar de gsm. Als ze daar op klikken krijgen wij het camerabeeld van hun gsm te zien. Ze zijn als het ware onze ogen tot we effectief ter plaatse zijn."
Deze zomer van start
De zone Fluvia werkt al langer met drones die eerst uitvliegen en al snel beeld inleveren, dit is een nieuwe manier. "Dit was misschien nog maar de derde keer dat we het systeem hebben toegepast maar we hopen er in de loop van de zomer effectief mee te kunnen starten."
De zone Fluvia volgt zo het voorbeeld van grotere brandweerzones, onder meer in de grote steden in ons land.