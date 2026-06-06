Opvallend: dit was één van de eerste keren dat de Brandweerzone Fluvia een nieuw systeem heeft uitgetest om een incident beter in te schatten: via de gsm van de oproeper.

"Wie belt naar de hulpdiensten komt bij 112 terecht, de gegevens van de oproep komen dan bij ons terecht," zegt Kaat Nuyttens van Brandweerzone Fluvia.