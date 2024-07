De feiten speelden zich af in de nacht van zaterdag op zondag 3 oktober 2021 in de Vooruitgangstraat, in Oostende. In de prostitutiebuurt kreeg een 30-jarige Fransman het rond 5.45 uur aan de stok met twee landgenoten.

Bij de steekpartij liep het slachtoffer levensbedreigende verwondingen op. Hij werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar bezweek daar een uur later.