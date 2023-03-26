6°C
Oostende

Der­ti­ger blijft in de cel voor moord op 64-jari­ge vrouw in Oostende

Koewacht vrouw moord oostende

De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van een 35-jarige Noord-Macedoniër met twee maanden verlengd op verdenking van moord. Elvir S. bekende zijn betrokkenheid bij de dood van een 64-jarige vrouw uit Oostende.

De bal ging aan het rollen toen op 21 maart 2023 een lichaam werd ontdekt in een ondiepe gracht in het Zeeuwse grensdorp Koewacht. Uit de eerste vaststellingen bleek dat de vrouw met geweld om het leven was gebracht. Na identificatie bleek het om de 64-jarige Marleen V. uit Oostende te gaan.

Conflict

Een 35-jarige kennis van het slachtoffer kwam snel als verdachte in het vizier van de speurders. Elvir S. zou een grote som geld van de vrouw geleend hebben, maar het kwam tot een conflict toen V. haar geld terug wilde. S. werd internationaal geseind en werd op de luchthaven van Düsseldorf ingerekend. Enkele maanden na zijn overlevering legde hij bekentenissen af.

2023-03-26 - 705_N_moordkoewachtMETSVO_20230326152902.mp4 - 7dkGhvZJx_0.jpg
Nieuws

64-jarige vrouw uit Oostende dood aangetroffen in Koewacht

Tweede dader

Volgens S. speelde een kameraad echter een cruciale rol tijdens de moord. Die verdachte wist wel naar Noord-Macedonië te vluchten, waardoor hij nog steeds op vrije voeten is. In principe levert Noord-Macedonië geen onderdanen uit. Tijdens een reconstructie in zijn woning in de Euphrosina Beernaertstraat toonde S. in juni 2024 al hoe hij samen met zijn kompaan het lichaam in een zetel verstopte en vervolgens in een bestelwagen legde. Ondertussen werd die kompaan via videoconferentie opnieuw verhoord, maar dat zou geen nieuwe elementen opgeleverd hebben.

Geen enkelband

De raadkamer besliste op 19 september 2025 om Elvir S. onder elektronisch toezicht te plaatsen, omdat het onderzoek te lang aansleepte. Na beroep van het parket bleef de dertiger uiteindelijk toch in de cel. Ondertussen zat het psychiatrisch verslag immers wel in het dossier. Daardoor is het onderzoek eigenlijk zo goed als afgerond.

Dinsdagochtend vroeg de verdediging tevergeefs om de verdachte alsnog met een enkelband de gevangenis te laten verlaten.

Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Moord

