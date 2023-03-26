Tweede dader

Volgens S. speelde een kameraad echter een cruciale rol tijdens de moord. Die verdachte wist wel naar Noord-Macedonië te vluchten, waardoor hij nog steeds op vrije voeten is. In principe levert Noord-Macedonië geen onderdanen uit. Tijdens een reconstructie in zijn woning in de Euphrosina Beernaertstraat toonde S. in juni 2024 al hoe hij samen met zijn kompaan het lichaam in een zetel verstopte en vervolgens in een bestelwagen legde. Ondertussen werd die kompaan via videoconferentie opnieuw verhoord, maar dat zou geen nieuwe elementen opgeleverd hebben.

Geen enkelband

De raadkamer besliste op 19 september 2025 om Elvir S. onder elektronisch toezicht te plaatsen, omdat het onderzoek te lang aansleepte. Na beroep van het parket bleef de dertiger uiteindelijk toch in de cel. Ondertussen zat het psychiatrisch verslag immers wel in het dossier. Daardoor is het onderzoek eigenlijk zo goed als afgerond.

Dinsdagochtend vroeg de verdediging tevergeefs om de verdachte alsnog met een enkelband de gevangenis te laten verlaten.