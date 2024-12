Het slachtoffer werd dinsdag rond 21 uur in de buik gestoken in de omgeving van de Van Iseghemlaan, vlak bij het casino van Oostende. Volgens de eerste vaststellingen stapte de 25-jarige man nog naar een nachtwinkel aan de overkant van de straat. Hij vroeg om de hulpdiensten te bellen. De twintiger werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar is daar in de loop van die nacht aan zijn verwondingen bezweken.