Blankenberge is drie dagen de stad van de ambiance. Prins Bart den Eersten voert het hoge woord. Hij heeft de eer om de stoet te openen. Het is drummen voor een goed plaatsje om de praalwagens te zien. Aan politieke kopstukken en verwijzingen naar scheve situaties in het plaatselijk beleid geen gebrek.

De Blankenbergse carnavalstoet is bovendien één van de oudste van het land. Het is hét toeristische hoogtepunt van het winterseizoen. Dat blijkt ook uit de duizenden dagjesmensen die hier aanwezig zijn. “Het is een prachtige stoet. Wij komen helemaal van Turnhout om te kijken. Het is de moeite”, zegt bezoeker Ria Van Den Brouck.