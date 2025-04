In West-Vlaanderen zullen 2 op de 3 chauffeurs dinsdag wel uitrijden, al ligt dat percentage bij de kusttram iets lager (op ongeveer 60 procent).

De hinder zal het grootst zijn in Gent en Antwerpen. Op de stadslijnen, zowel bussen als trams, zal maar een derde van de geplande ritten uitrijden. In Limburg zullen ook 2 op de 3 chauffeurs uitrijden, al verwacht De Lijn in de stadscentra meer hinder dan op de streeklijnen. En ook in de provincie Antwerpen zullen 2 op de 3 chauffeurs uitrijden, met dus wel iets meer hinder in de stad.

In Vlaams-Brabant gaat het om 60 procent van de chauffeurs die zullen uitrijden, in Oost-Vlaanderen rijdt drie kwart. Daar verwacht De Lijn dus wel meer hinder in het Gentse.