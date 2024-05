Dorine stond eerst op de lijst van CD&V, en later op die van Lijst Burgemeester. Burgemeester Marc Vanden Bussche: “We zetelden samen 12 jaar in het schepencollege. Dorine was een echte Oostduinkerkse volksvrouw. Vol humor, altijd goed geluimd, altijd klaar voor een vrolijke noot. Ook in het schepencollege was ze enthousiast en gedreven. Ze hield ons wakker, in haar gekende stijl en met veel goeie ideeën. Deze gedrevenheid zette ze om in strijdvaardigheid toen ze de diagnose kreeg van haar ziekte. Dorine vocht op een ongelofelijke manier. Een voorbeeld voor velen. Helaas moest ze een ongelijke strijd leveren. We zullen haar sprankelende aanwezigheid hard missen. Het gemeentebestuur en alle medewerkers van Koksijde wensen de familie en vrienden veel sterkte toe.”