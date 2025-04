De heraanleg van de Rijksweg (N36) in Izegem is een stap verder. Sinds kort is fase drie van het project gestart, tussen de rotondes van de Burgemeester Vandenbogaerdelaan en de Kortrijksestraat, richting Harelbeke.

Het verkeer richting Harelbeke kan de Rijksweg blijven gebruiken. Voor lokaal verkeer richting Roeselare is er een omleiding voorzien via de Kortrijksestraat. Verkeer dat vanuit Harelbeke komt, moet een omleiding volgen via de N50 en de Brugsesteenweg, tot aan de oprit Roeselare-Beveren.