De eerste Triënnale in Kortrijk was ‘PLAY’ in 2018, daarna kwam ‘Paradise’ en nu dus ‘After Paradise’. Volgens kunstenaar Nico Dockx leven we in een wereld met veel negativiteit waarin oorlog, discussies en racisme veel te vaak centraal staan. “Maar ik denk dat we positief moeten blijven en oplossingen moeten zoeken voor die problemen”, vertelt hij.