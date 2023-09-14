Nog tot en met 16 november is Oostende opnieuw het decor voor de Internationale Fotobiënnale Oostende. De derde editie verzamelt werk van 32 (inter)nationale topfotografen op twintig unieke locaties in de stad. Met het overkoepelende thema LICHT dompelt de Fotobiënnale bezoekers tien weken lang onder in een inspirerende visuele ervaring.
De Internationale Fotobiënnale Oostende strekt zich uit over een parcours van binnen- en buitenlocaties, waaronder iconische plekken als Fort Napoleon, de Anglicaanse Kerk, het Leopoldpark, de Zeedijk t.h.v. de Venetiaanse Gaanderijen en het Zeeheldenplein.
Meer dan 30 fotografen bouwen de stad om tot een gigantische foto-expositie, elk met eigen klemtonen. Curator Stephane Verheye kiest in 2025 bewust voor het thema LICHT, een essentieel element in fotografie. "Licht is de bron van elke foto. Het onthult vormen, suggereert diepte, tekent contrasten en creëert emotie. Het is de materie waarmee fotografen schrijven", vertelt Verheye.
Extra beleving
De derde editie zet extra in op beleving. Zo is er dit jaar een nieuwe audiogids, beschikbaar in Nederlands, Frans en Engels. De audiogids is inbegrepen in elk ticket voor het binnenparcours en geeft bezoekers extra achtergrondinformatie. Niet alleen bij de werken en installaties van het binnenparcours, maar ook bij de buiteninstallaties.
Daarnaast zijn er op zondagen van 7 september tot en met 16 november (met uitzondering van 14 september) begeleide wandelingen langs de buiteninstallaties. Deelnemen kost 20 euro per persoon, daarbij krijg je ook toegang tot het binnenparcours én de audiogids.