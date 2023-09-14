De Internationale Fotobiënnale Oostende strekt zich uit over een parcours van binnen- en buitenlocaties, waaronder iconische plekken als Fort Napoleon, de Anglicaanse Kerk, het Leopoldpark, de Zeedijk t.h.v. de Venetiaanse Gaanderijen en het Zeeheldenplein.

Meer dan 30 fotografen bouwen de stad om tot een gigantische foto-expositie, elk met eigen klemtonen. Curator Stephane Verheye kiest in 2025 bewust voor het thema LICHT, een essentieel element in fotografie. "Licht is de bron van elke foto. Het onthult vormen, suggereert diepte, tekent contrasten en creëert emotie. Het is de materie waarmee fotografen schrijven", vertelt Verheye.