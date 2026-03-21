Defensie opent deuren van kwartierkamp Lombardsijde
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Vandaag zette Defensie de deuren open van het kwartierkamp Lombardsijde, een belangrijke toekomstige schakel in de militaire infrastructuur van West-Vlaanderen. Bezoekers konden er demonstraties bijwonen en zelf ervaren hoe het is om militair te zijn.
Tijdens de opendeurdag voerden soldaten onder meer een schijnaanval uit in de duinen van Lombardsijde, een van de vele demonstraties van de militaire paraatheid van de infanterie. Daarnaast waren er interactieve zones waar bezoekers zelf hun vaardigheden konden testen en stands met informatie over personeel, materieel en capaciteiten.
De opendeurdag heeft een dubbel doel: het versterken van de connectie tussen leger en maatschappij én het rekruteren van nieuw personeel. West-Vlaanderen telt momenteel zo’n 2.800 militairen verspreid over vijf kazernes.