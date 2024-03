De kans is dus groot dat je soldaten ziet op het strand, vliegtuigen of helikopters laag ziet vliegen en ook munitie hoort ontploffen. Het gaat wel om oefenmunitie waarbij er geen risico is voor mens en milieu.

De scheepvaart ondervindt geen hinder van de legeroefening.

De oefening is maandag 18 maart gestart en loopt nog tot volgende week dinsdag 26 maart.