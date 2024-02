De politie neemt zo'n meldingen altijd ernstig. Ze patrouilleert nu ook in de schoolomgeving en geeft nog enkele tips. "In veel gevallen gaat het om iets onschuldigs, maar wees alert. Bel altijd de politie als je een vreemde camionette ziet, probeer ook de nummerplaat te onthouden in de mate van het mogelijke."



De school in de buurt neemt zelf ook extra maatregelen. "We houden extra toezicht tijdens de middagpauze en we houden onze poorten gesloten tijdens de schooluren. Ook houdt de school sensibiliseringsgesprekken in de klas. "Probeer niet alleen op straat te komen. Als je in paniek bent, roep dan luid. Zulke zaken proberen we de kinderen mee te geven."