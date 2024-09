Jan Desimpelaere: “Op de nieuwjaarsreceptie van het feestcomité van de Molenhoek in januari 2024 deed ik mijn intrede als belleman. Mijn opdracht was beperkt tot mijn eigen wijk, maar het zette mij wel aan het nadenken. Zou het niet leuk zijn om dit te doen op verschillende speciale evenementen in de hele gemeente? Niet veel later stelde Rudy Verhulst, voorzitter van het Centraal Feestcomité, mij dezelfde vraag en na een goed overleg zei ik volmondig ja.”