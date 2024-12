Zoals gewoonlijk bestond de Kertscorrida uit meerdere afstanden: vijf kilometer, tien kilometer of vijftien kilometer. Voor het eerst waren alle drie de afstanden volledig volzet. "We zijn voor het eerst boven de 4000 deelnemers geraakt, de eerste keer in 41 jaar. Vroeger waren we al tevreden met 3000, maar dit jaar was er een enorme boost", zegt Marc De Smyter, organisator van de Kerstcorrida.

Dat is wellicht te danken aan te datum: de kerstvakantie is begonnen en de examens in het middelbaar zijn voorbij.