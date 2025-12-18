De solidariteitsactie van de openbare omroep, De Warmste Week, heeft dit jaar met 6.278 acties 9.033.435 euro opgebracht. Dat hebben de VRT-presentatoren woensdagavond aangekondigd tijdens de slotshow van de actie in Genk. Het gaat om de hoogste opbrengst sinds de recordeditie van 2019. Het geld wordt nu verdeeld over 220 projecten die werken rond het thema 'onzichtbaar ziek zijn'.