De Warm­ste Week brengt meer dan 9 mil­joen euro op

Warmste week brugge start avond

Warmste Week in Brugge vorig jaar

De solidariteitsactie van de openbare omroep, De Warmste Week, heeft dit jaar met 6.278 acties 9.033.435 euro opgebracht. Dat hebben de VRT-presentatoren woensdagavond aangekondigd tijdens de slotshow van de actie in Genk. Het gaat om de hoogste opbrengst sinds de recordeditie van 2019. Het geld wordt nu verdeeld over 220 projecten die werken rond het thema 'onzichtbaar ziek zijn'.

Zeven dagen lang maakten MNM- en Studio Brussel-presentatoren Eva De Roo, Manu Van Acker, Dries Lenaerts en Kawtar Ehlalouch radio en tv in het Warmste Huis in het Cosmogolempark in Genk. Ze kregen bezoek van actievoerders, luisterden naar getuigenissen en draaiden aangevraagde platen.

De voorbije twee jaar ging de Warmste Week door op 't Zand in Brugge, toen leverde solidariteitsactie telkens net geen negen miljoen euro op. 

2024: € 8.907.834 (thema Eenzaamheid)
2023: € 8.790.633 (thema: Opgroeien zonder zorgen)

