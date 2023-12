De rechtbank in eerste aanleg gaf De Panne al 126 keer gelijk op basis van het gemeentelijk belastingsreglement. Maar nu krijgt dus één klager in beroep gelijk, omdat het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden, vindt de rechter. Inwoners van De Panne betalen geen aanvullende personenbelasting.

De Panne blijft erbij dat de tweedeverblijfstaks perfect wettelijk is. De gemeente heeft vertrouwen in de uitspraak in beroep, in de loop van 2025.