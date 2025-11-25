Door de onzekerheid rond het innen van de tweede verblijfstaks wil De Panne op zeker spelen door het invoeren van een personenbelasting. Want die tweede verblijfstaks wordt regelmatig met succes voor de rechtbank aangevochten. Tweedeverblijvers vinden dit oneerlijk, want het is een belasting die vaste inwoners niet moeten betalen.

Het voorstel voor de invoering van de personenbelasting staat op de agenda van de volgende gemeenteraad. Knokke-Heist blijft als enige kustgemeente over zonder aanvullende personenbelasting.



De reacties van de Pannenaar kan je horen in het nieuws en de video bij dit artikel.