Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Je hoorde het gisteren al in ons nieuws: de gemeenten De Panne en Koksijde willen gezamenlijk een aanvullende personenbelasting van 5 procent invoeren. Nu betalen de eigen inwoners geen belastingen, maar de drie kustgemeenten stappen daar van af, om in de toekomst juridische problemen te vermijden rond de taks op tweede verblijven. Wij polsten vandaag bij de Pannenaar op de wekelijkse zaterdagmarkt.
Door de onzekerheid rond het innen van de tweede verblijfstaks wil De Panne op zeker spelen door het invoeren van een personenbelasting. Want die tweede verblijfstaks wordt regelmatig met succes voor de rechtbank aangevochten. Tweedeverblijvers vinden dit oneerlijk, want het is een belasting die vaste inwoners niet moeten betalen.
Het voorstel voor de invoering van de personenbelasting staat op de agenda van de volgende gemeenteraad. Knokke-Heist blijft als enige kustgemeente over zonder aanvullende personenbelasting.
De reacties van de Pannenaar kan je horen in het nieuws en de video bij dit artikel.