"Wie niet naar Parijs gaat, is voor de volledige duur van de Olympische Spelen meer dan welkom in Middelkerke", meldt het BOIC in een persbericht. "In de schaduw van het gloednieuwe casinogebouw SILT opent het Olympic Festival van 26 juli tot 11 augustus elke dag zijn deuren voor meer dan 2000 Team Belgium-fans. Het BOIC, de gemeente Middelkerke en organisator Golazo creëren een supportersdorp waar iedereen in een olympische sfeer zelf kan sporten, naar sport kan kijken of sport kan beleven."