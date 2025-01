De Lovie organiseert als sociale en innovatieve organisatie dorpspunten in de Westhoek. Ze brengen hun cliënten met een verhoogde kwetsbaarheid in contact met de lokale gemeenschap door o.m. verbindend te ondernemen. Een dorpspunt is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar je kan deelnemen aan activiteiten (bv. haak- en breinamiddag). Het is een korte keten buurtwinkel met lokale producten. Vanuit het dorpspunt worden ook diensten verleend zoals glasophaling en thuislevering. De spilfiguren zijn personen met een verstandelijke beperking, ondersteund door De Lovievzw. Zij baten het dorpspunt uit, samen met begeleiders en vrijwilligers. Elk dorpspunt wordt op maat van het dorp uitgebouwd en doet ook dienst als digipunt. Iedereen kan er terecht met om het even welke digitale hulpvraag. De Lovie is hiermee een pionier in het zorglandschap.