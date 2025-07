Twee jaar na de invoering van het nieuwe vervoersplan overweegt De Lijn om in en rond Brugge het aanbod aan bussen terug te schroeven. De exploitatiekosten zouden intussen meer dan een miljoen euro boven het voorziene budget uitkomen.

Om het budget opnieuw in balans te brengen, plant De Lijn een bijsturing. Daarbij zouden geen haltes verdwijnen, maar sommige trajecten zouden wel minder vaak worden bediend. Vooral de ritten op zondagochtend komen in het vizier. Alle betrokken gemeenten kregen intussen een voorstel en mogen daarover advies uitbrengen. De definitieve beslissing wordt in september verwacht.