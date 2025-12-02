“De Leeuw is er nog”: Johan Museeuw opgenomen in ziekenhuis met probleem met luchtwegen
Voormalig wielerkampioen Johan Museeuw is opgenomen in het ziekenhuis. Hij heeft ademhalingsmoeilijkheden. Ook zijn hart is onderzocht, maar daar blijkt niets mee aan de hand.
Museeuw ligt in het AZ Groeninge in Kortrijk. In een videoboodschap vertelt hij hoe zijn 'moteur' is onderzocht, maar aan zijn hart blijkt niets te mankeren.
Daarop hebben de artsen ook zijn luchtwegen en longen onderzocht. In de videoboodschap vraagt Museeuw zich ook luidop af of het geen overblijfsel kan zijn van Covid-19. Maar Museeuw stelt wel gerust: "De moteur van de Leeuw is nog oké, de leeuw is er nog."
