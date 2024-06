In De Laatste Week gaat het elke avond over drie thema's. Dit zijn de thema's in de eerste aflevering met Melissa Depraetere en Wouter Vermeersch.



Hoe denken zij over een betaalbare zorg, en kan dat voor elke West-Vlaming?



West-Vlamingen zijn de hardste werkers van het land. Hoe willen zij ervoor zorgen dat we voor dat harde werk beter verloond worden?



En transmigranten steken in overvolle bootjes het Kanaal over, ook aan de Westkust. Hoe pakken we dat best aan?



