De vzw Decanale Werken Oostkust, die eigenaar is van het gebouw, bood het pand samen met de omliggende gronden aan het gemeentebestuur te koop aan. De vraagprijs was 380.000 euro. Het gaat om een perceel van 2095 m², omringd door ‘beschermd dorpsgezicht’. De school zelf ligt in ‘woonzone met landelijk karakter’.

De gemeente De Haan gaat het gebouw eerst renoveren, wat er daarna mee zal gebeuren is nog niet duidelijk. Maar de bedoeling is om het een publieke invulling te geven, en dan specifiek voor kinderen en jongeren.