De gemeente koos voor een firma uit Roeselare, die gebruik maakt van milieuvriendelijke materialen en een efficiënte opruiming na de shows.

"Vuurwerk blijft een belangrijk onderdeel van de zomerse beleving in onze gemeente, maar we willen ook onze verantwoordelijkheid nemen", zegt Hans Knudde, schepen voor Toerisme en Duurzaamheid in De Haan.