Voor de productie van dit type buizen is veel minder energie nodig, de CO2-uitstoot is dan ook een pak kleiner. Het materiaal heeft een zeer lange levensduur en is ook oneindig herbruikbaar. Het is een innovatie die bijdraagt aan de strijd tegen de klimaatverandering waar ook Roeselare op inzet. Francis Debruyne, schepen van waterhuishouding Roeselare: “Het is een primeur, maar ook een test. We kijken hoe dat er gaat uitzien. En in de toekomst zal dat ook opgenomen worden in de standaarden, de bestekken die we uitschrijven."