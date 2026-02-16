Vorig jaar werd het dagfestival On The Beach voor de eerste keer georganiseerd op 10 augustus. Al meteen zakten zo'n 20.000 bezoekers af naar het strand van Zeebrugge voor een exclusieve B2B-set van KI/KI en Marlon Hoffstadt.

Deze zomer, op zaterdag 8 augustus, komt de wereldberoemde DJ David Guetta met zijn 'The Monolith Tour'. Hij brengt een baanbrekende mix van muziek, technologie en grootschalig visueel design. Rond een indrukwekkend monolietvormig podium neemt de show het publiek mee op een volledig meeslepende reis die de grenzen van live elektronische performance verlegt. Na drie jaar de wereld rond te toeren, is dit een van de laatste kansen om de show in zijn volledigheid te beleven.

De algemene ticketverkoop start deze vrijdag 27 februari om 10 uur via onthebeach.events. Wie er vroeg bij is, kan regular tickets kopen van 55 euro. Erna betaal je 93 euro. VIP tickets zijn beschikbaar aan 191 euro. Alle prijzen zijn inclusief servicekosten.

