Hype'O Dream was dit jaar nog maar net van datum veranderd. Eind juni in plaats van half juli. Omdat er in juli al veel festivals zijn. Op vrijdag kwamen er dit jaar ook live bands optreden. In 2026 neemt het festival een pauze. Om te herbronnen en zichzelf heruit te vinden, zegt de organisatie. Ze benadrukt ook dat dit niet het einde is. In 2027 wil Hype'O Dream er terug staan.