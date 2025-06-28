15°C
Aanmelden
Nieuws
Waregem

Dan­ce­fes­ti­val Hype’O Dream last in 2026 een pau­ze in

Hype O Dream

Het Waregemse dancefestival Hype'O Dream last in 2026 een pauze in. Dat laat de organisatie weten via sociale media.

Hype'O Dream was dit jaar nog maar net van datum veranderd. Eind juni in plaats van half juli. Omdat er in juli al veel festivals zijn. Op vrijdag kwamen er dit jaar ook live bands optreden. In 2026 neemt het festival een pauze. Om te herbronnen en zichzelf heruit te vinden, zegt de organisatie. Ze benadrukt ook dat dit niet het einde is. In 2027 wil Hype'O Dream er terug staan.

Hype o dream 2025
Nieuws

Aangepaste Hype'O Dream meteen een succes
De redactie
Festival Hype'O Dream

Meest gelezen

Treina
Nieuws
Update

Bromfietser (47) gegrepen door trein: slachtoffer overleden
Ongeval Izegem 1
Nieuws

Vrachtwagen met aardappelen kantelt, fietser kan net uitwijken
Ongeval boezinge
Nieuws

Vrachtwagen en lijnbus botsen in Boezinge

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Archief

Bijzonder archief van Adriaan Linters verhuist van Kortrijk naar Alveringem
Vaandel3

Authentiek altaarvaandel ontdekt in Sint-Godelieveabdij
IMG 4449

Boektopia: de ideale uitstap voor jong en oud tijdens de herfstvakantie
Rouwfotograaf2

Jonas Demeulemeester wil taboe rond rouwfotografie doorbreken
Bibliotheek Lauwe

West-Vlamingen zijn de actiefste bibliotheekbezoekers van Vlaanderen
Hagelslag Roeselare

Manta: poëtische muziek- en theatervoorstelling in Roeselare
Aanmelden