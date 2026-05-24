Dan toch: regen en onweer aan zee, buienlijn trekt verder door
De kans op onweer leek eerder klein in onze provincie, maar vanmiddag is dan toch onweer ontstaan aan de kust. "Geen enkel model zag dit komen, maar de wind is gaan liggen en er heeft zich voor onze kust een onweerslijn ontwikkeld," zegt weerman Geert Naessens.
Er was eerder al gewaarschuwd voor regen en onweer, en ook het noodnummer 1722 is weer geactiveerd voor niet-dringende hulp bij noodweer. Er was zelfs sprake van felle hagel- en onweersbuien. Maar aanvankelijk zag het er naar uit dat West-Vlaanderen grotendeels gespaard zou blijven.
Dat pakte vanmiddag anders uit: "De wind is intussen om en het koelt al af," zegt weerman Geert Naessens, "maar er heeft zich een onweerslijn ontwikkeld voor de kust; na de zeebries dus en op middelbare hoogte op het koufront dat er nog aankomt."
Overal aan zee is het intussen aan het regenen en hier en daar was er ook al onweer.
Ook in de provincie
"Die onweerslijn trekt de komende uren langzaam verder oostwaarts met regen- en onweersbuien," zegt Naessens. "Lokaal kan het - zoals altijd bij onweer - fel zijn, maar grote calamiteiten verwacht ik niet onmiddellijk."
Morgen zou nog een warme dag worden in West-Vlaanderen, maar ook dan kan het mogelijk gaan regenen of onweren. Vanaf zondag is het bij die wisselvalligheid een stuk koeler, met maxima vooraan de 20 graden.