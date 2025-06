De beslissing past binnen een bredere visie op stadsvernieuwing. De Sint-Vincentiussite vormt al jaren een belangrijk puzzelstuk in dat verhaal. De stad kocht het terrein al in 2010 aan om de regie in handen te houden over de toekomstige invulling. In 2018 werd de bouwlijn opgeschoven tot twintig meter van de kerk, waardoor meer ademruimte ontstond voor het erfgoed. Met de huidige beslissing verdwijnt het geplande residentiële project volledig en komt er nog eens 2.500 vierkante meter park bij.