Oppositiepartij Trots op Oostende tilt zwaar aan het afblazen van het kunstproject. "We zijn zelfs kwaad. Ze gooien een participatietraject van jaren overboord. Er is een open expo geweest in de Venetiaanse Gaanderijen waarbij mensen hun ideeën op papier konden zetten, mensen konden online hun mening geven. Het zou uniek geweest zijn dat een koloniaal monument een artistieke interpretatie krijgt", zegt gemeenteraadslid Silke Beirens.

Toch geeft Oostende een betere omkadering van het omstreden koloniale verleden van België niet op. "We willen daar op korte termijn een herdenkingsplein realiseren, door in dialoog te gaan met heel veel mensen. Op langere termijn zullen we de volledige Park Royal Site ontwikkelen. Het dekolonisatieverhaal zal daarin de rode draad worden", zegt schepen Judith Ooms.