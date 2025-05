De provincie West-Vlaanderen had eerder al groen licht gegeven voor de kap, maar na een beroep door de vzw Bescherm Bomen en Natuur van Yvan De Clerck is de aanvraag alsnog afgekeurd. Volgens de Vlaamse overheid is het kappen van volwassen bomen voor zonne-energie geen duurzame keuze, zeker niet als er alternatieven beschikbaar zijn.

De bomen leveren bovendien een belangrijke bijdrage aan het lokale ecosysteem en ze bieden onderdak aan onder meer vogels en vleermuizen. Het Departement Omgeving wijst erop dat groene energie waardevol is, maar niet mag ten koste gaan van bestaande natuur.