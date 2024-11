In de politiezone Damme/Knokke-Heist vielen tussen oktober 2023 en oktober 2024 drie dodelijke slachtoffers bij verkeersongevallen. Daarnaast raakten dit jaar in de zone 252 personen lichtgewond en liepen 20 mensen ernstige verwondingen op. “We volgen het jaar na jaar op. Er zijn vooral slachtoffers rond de N49, die nu omgevormd wordt door de Vlaamse overheid. Dat is goed, want het is een onveilige situatie. Daar nemen we ook maatregelen voor, maar het is heel belangrijk dat de Vlaamse overheid ook die langswegen snel in orde brengt, zodat daar minder slachtoffers vallen”, zegt burgemeester Joachim Coens.

De stad organiseerde de herdenking aan het Bradericplein in Vivenkapelle. Het belangrijk verkeersknooppunt dat Sijsele, Brugge, Damme en Moerkerke met elkaar verbindt, speelt een centrale rol in het dagelijkse woon-werkverkeer en schoolverkeer. Tijdens de herdenking werd het verkeer 80 seconden stilgelegd. De dertigtal deelnemers hebben ook witte lintjes aangebracht bij de boom die op het midden van de rotonde staat.