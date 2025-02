Rond 10 uur merken enkele dakwerkers een brand op in een huis op de hoek van de Churchillaan en de Torenlaan in Waregem. Ze bellen de brandweer en kunnen zelfs iemand levend uit het huis naar buiten brengen. Dat bevestigt de brandweerpost van Waregem.

Rond 10.45 uur was het vuur al onder controle. Volgens de brandweer is het voorlopig nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan.