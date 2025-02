Deze namiddag vind je in de K in Kortrijk, op de Grote Markt in Ieper en op 't Zand in Brugge slachtofferteams. Ze willen 'zorgvriendjes' inzamelen. "Het zijn een soort popjes die we gebruiken tijdens de hulpverlening van kinderen die (on)rechtstreeks slachtoffer werden na een schokkende gebeurtenis. Via de zorgvriendjes krijgen kinderen de kans om hun zorgen te delen en ook het gesprek aan te gaan met ouders of zorgverleners", klinkt het bij het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW).