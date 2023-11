De gewapende overval vond plaats bij Juweliers Verstato in de Zuidzandstraat, een van Brugge's meest levendige winkelstraten. Lokale Politie Brugge bevestigde het incident. Een individu stapte de winkel binnen en eiste met pistool in de hand de mooiste en duurste stukken.

De juwelier bewaarde de koelte en kreeg de dader zonder gestolen goed buiten. Tijdens het tumult in de zaak is de juwelier wel ten val gekomen op een glazen kast, waardoor die in stukken brak. Enkele omliggende grote winkels kregen tijdelijk het verzoek van de politie om te sluiten en klanten binnen te houden, zoals bij schoenhandel Van Haaren, maar ze mochten al snel weer opengaan.

Op basis van een beschrijving en beeldmateriaal gaat de politie op zoek naar de dader.