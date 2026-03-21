Dader (31) van kruis­boog­moord in Schui­fers­ka­pel­le, stapt uit het leven

Jordy V. (30) uit Tielt die in 2018 een jonge slagerszoon Bjorn D. (28) met een kruisboog doodde in Schuiferskapelle (Tielt), is nu zelf uit het leven gestapt. Dat gebeurde op zijn werk in de haven van Zeebrugge.

In 2018 pleegde de man, toen 24 jaar oud, de moord. Hij kon niet verkroppen dat zijn vriendin een relatie begon met een jonge slagerszoon Bjorn D. (28) uit Schuiferskapelle (Tielt) en bracht hem om het leven met een kruisboog. 

Van het hof van assisen kreeg hij 18 jaar cel. Vorig jaar mocht hij de gevangenis met een enkelband verlaten, nadat hij een derde van zijn straf had uitgezeten. Hij kreeg ook voorwaarden opgelegd. Wellicht vreesde hij die geschonden te hebben en terug naar de cel te moeten.

Wie zelf donkere gedachten heeft of met vragen zit rond zelfdoding kan terecht op de Zelfmoordlijn 1813.

