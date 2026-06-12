In Oostende zijn de eerste maatjes aan wal gebracht door het Maatjescomitee. Traditioneel mocht meter Wendy Van Wanten het eerste maatje naar binnen laten glibberen. "Boter die smelt in je mond," is haar verdict. De symbolische aankomst van het eerst vaatje Hollandse Nieuwe is intussen traditie in Oostende.
De jonge haringen werden eerst gedegusteerd op zee aan boord van het passagiersschiep Franlis 3 in het bijzijn van een orkest. Aan boord maakte chef Dominique Persoone verschillende gerechten met nieuwe maatjes. Na de rondvaart werd het tonnetje met maatjes aan wal gebracht in Oostende, waar de maatjes rijkelijk werden geproefd op het Vissersplein.
De maatjes dit jaar hebben die een vetpercentage van 22 procent, ruim meer dan de minimale 16 procent.
Verjaardagseditie
Glenn Dangreau van het maatjescomité trapte ook officieel het maatjesfestival op gang. Het evenement duurt vijf dagen en bezoekers kunnen er terecht voor tal van optredens, activiteiten en heel wat lekkers uit de zee.
De editie dit jaar is extra feestelijk, want het Maatjescomité bestaat 50 jaar. Het begon allemaal met een happening in het café van Gerard Dangreau, de maatjeskoning van de Belgische kust. En maatjes horen blijkbaar bij de favorieten van de Vlaming: elk jaar spelen we er zowat veertien miljoen naar binnen. Tijdens het maatjesfestival in Oostende alleen al meer dan 4000.