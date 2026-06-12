De jonge haringen werden eerst gedegusteerd op zee aan boord van het passagiersschiep Franlis 3 in het bijzijn van een orkest. Aan boord maakte chef Dominique Persoone verschillende gerechten met nieuwe maatjes. Na de rondvaart werd het tonnetje met maatjes aan wal gebracht in Oostende, waar de maatjes rijkelijk werden geproefd op het Vissersplein.

De maatjes dit jaar hebben die een vetpercentage van 22 procent, ruim meer dan de minimale 16 procent.

