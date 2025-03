Maurice Wouters speelt al twintig jaar op zijn draaiorgel in de Brugse binnenstad. Ook toeristen weten dat te appreciëren. "Ik krijg soms bedankingskaartjes van tevreden toeristen, van China tot Argentinië. Of ze mailen mij om me te bedanken voor het unieke moment", vertelt Cyriel van 't Orgeltje.

Maurice is bekend als acteur in onder meer Wittekerke waar hij tien jaar lang de rol van Cyriel speelde. Maar er gaat niets boven zijn draaiorgel. "Geef mij maar dat orgeltje. Ik hou van die spontane contacten in de stad."