Ook wie zijn diploma secundair wil halen, betaalt meer, vooral als dat in combinatie is met een niet-knelpuntenberoep. En zo zijn er bij CVO Creo in Roeselare heel wat cursisten.

Heleen Debel, CVO Creo: “Dat betekent dat heel wat cursisten nu opnieuw zitten te tellen en te rekenen. Er zijn ook cursisten die recht hadden op een verminderd tarief van 0 euro of 0,60 euro, maar dat is nu ook voor hen 1 euro. Hier bij CVO Creo zijn wij heel verontwaardigd over die maatregel. We merken dat er op een verkeerde manier gekeken wordt naar secundair volwassenenonderwijs, naar de belangrijke maatschappelijke rol die wij hebben.”