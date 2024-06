"We zien dat er grote dak- en thuisloosheid is, zeker ook in Oostende bij jongvolwassenen," zegt Wouter Vanclooster van het project 'Tussn(h)us. "Dit is een project van welzijn, onderwijs en ook CAW Oostende. Het is 'housing first for Youth'. Niet enkel het wonen, maar ook kijken voor het netwerk en alle thema's die in het leven van jong volwassenen aanwezig zijn."

In eerste instantie worden in Oostende drie containers door leerlingen van het VTI omgetimmerd tot duurzame noodwoningen. Daarin worden de dak- en thuislozen dan begeleid om ze weer op de rails te krijgen. Een gelijkaardig project in Kortrijk, bij de vzw Oranje bleek al goed te werken.