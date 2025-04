Ook preventie blijft een kerntaak van de politie, net als sensibiliseren. Vooral de oudere generatie blijft een te makkelijk doelwit van cybercriminelen. “Of je nu in Lendelede woont, of Kortrijk centrum, iedereen kan het slachtoffer worden van cybercriminelen. We proberen de meest kwetsbare doelgroep te bereiken, het gaat meest over oudere mensen, die op het internet zitten. We sensibiliseren en informeren hen over hoe kwetsbaar ze wel kunnen zijn op het internet.”