De Conzettbrug is gebouwd toen Brugge culturele hoofdstad was. En nog altijd is ze een publiekstrekker.

"Het is een attractie. Het is daarom dat dit in 2002 gerealiseerd is. Vroeger was er hier geen brug, maar eigenlijk is die wel heel nuttig. Op 9 mei is er Dwars door Brugge en dan zijn er veel mensen die oefenen op de vesten van Brugge. Het is de bedoeling om dan ook over de Conzettbrug te kunnen lopen”, verduidelijkt burgemeester Dirk De fauw.

De Conzettbrug zou nog voor de zomer helemaal in orde moeten zijn.