De Conzettbrug over de Coupure in Brugge gaat tijdelijk opnieuw open voor fietsers en wandelaars. De brug raakte in december beschadigd door een defecte rem. De Vlaamse Waterweg nv stelt de brug vanaf maandag 8 april tijdelijk open. Een deel van de reling moet de volgende weken nog worden vernieuwd.