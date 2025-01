In 2023 werden 834 controles uitgevoerd, waarbij 37 parkeerkaarten onterecht in gebruik bleken te zijn. In 2024 werd 846 controles uitgevoerd. Het aantal vastgestelde overtredingen daalde naar 13.

"Dit is een opmerkelijke verbetering. We mogen dus stellen dat de controles effectief zijn", zegt Sandy Buysschaert, schepen voor Mobiliteit: