De politiezone benadrukt dat deze controles essentieel zijn in de strijd tegen economische fraude. "Met dergelijke acties trachten we te vermijden dat fraudeurs het systeem kapen en dat de eerlijke handelaar hier de dupe van is wegens oneerlijke concurrentie", klinkt het bij PZ VLAS. "Malafide of illegale handelspraktijken worden in onze politiezone niet getolereerd en kordaat aangepakt."

Volgens de politie zijn de controles broodnodig: “De meeste uitbaters weten dat onze politie- en inspectiediensten regelmatig controleren. Uit de vaststellingen blijkt dat dit jammer genoeg ook nodig is.”