Wat ooit een druk verkeersknooppunt was aan het kruispunt Appel, is nu een autoluwe boulevard met volop ruimte voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer. Het doorgaand verkeer rijdt voortaan via een ondergrondse tunnel. Ook het busstation aan spoor 1 werd vernieuwd en geïntegreerd in het nieuwe groen.

Het voormalige Conservatoriumplein onderging een volledige metamorfose. Zo werd bijna 4.000 m² verharding opgebroken en vervangen door graszones, bomen en beplanting. Er kwam een speelse zone voor kinderen, drie wadi’s voor wateropvang en een groen amfitheater voor openluchtoptredens.

De nieuwe groene verbinding loopt van het station over de Appeltuin en het Conservatoriumpark tot aan Kortrijk Weide. De stad werkte voor het project samen met De Lijn, AWV en NMBS. De totale kostprijs voor de bovenafwerking van de Appeltuin bedraagt ruim 4,3 miljoen euro, die voor het Conservatoriumpark iets meer dan 1 miljoen euro.

Ook het kunstwerk Sing Sing van Frederik Van Simaey krijgt er binnenkort een vaste plek. Het muziekhek werd eerder al aangekocht tijdens Triënnale Kortrijk 2018 en werd recent gerestaureerd.