In de Sixtijnse Kapel in Rome moet het morgen allemaal gebeuren: 133 kardinalen gaan in afzondering om een nieuwe paus te verkiezen. "Ze gaan in processie naar de Kapel bij de start van het conclaaf. Daar zitten ze volledig afgesloten. Om te eten en slapen worden ze per busjes naar Casa Santa Marta gebracht, waar paus Franciscus woonde", zegt vaticaankenner Emmanuel Van Lierde.

"Alles wordt heel streng afgesloten. Zo zijn de ramen volledig dichtgemaakt en is er een kooi van Faraday om elke straling en gsm-gebruik onmogelijk te maken."