De natuurfoto’s van Wouter Pattyn zijn op zich al een lust voor het oog. En nu heeft componist en pianist Tom Kristiaan deze parels van de natuur in Europa op muziek gezet. ‘Inspired by Nature’, zo heet het album met natuurcomposities.

"Bijvoorbeeld in IJsland gaat het over de leegte, de openheid", zegt Tom Kristiaan."Dat probeer ik erin te leggen. In andere stukken is het dan de warmte. Elk stuk is anders eigenlijk. Dat was een heel mooie uitwisseling. De fotograaf bekijkt alles heel visueel vanuit zijn domein. Ik bekijk het dan meer vanuit de sfeer en ja, het is een heel leuk project geweest."