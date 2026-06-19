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Tielt

Ont­wik­ke­ling Tielt­se Col­le­ge­si­te kan bij­na starten

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De ontwikkeling van de Collegesite in het centrum van Tielt komt dichterbij. Met de aanvraag van de omgevingsvergunning is de laatste administratieve stap gezet. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 7 juli.

De voormalige site van het Sint-Jozefscollege moet uitgroeien tot een nieuwe stadsbuurt met woningen, winkels, horeca, een lokaal dienstencentrum en veel publieke groene ruimte. In totaal zijn 197 woongelegenheden gepland, verspreid over verschillende gebouwen.

Een nieuwe wandel- en fietsverbinding zal de Kortrijkstraat met de Ieperstraat verbinden. Onder de site komen publieke en private parkings met in totaal meer dan 500 parkeerplaatsen.

Ook duurzaamheid staat centraal. Zo worden onder meer groendaken, warmtepompen, zonnepanelen en systemen voor regenwaterrecuperatie voorzien. Daarnaast blijft een deel van het historische erfgoed, waaronder de voorgevel van het oude collegegebouw, behouden.

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Schepen Vincent Byttebier, die het project Collegesite coördineert, hoopt midden volgend jaar te kunnen starten met de bouwwerken. Midden 2030 zou eerste fase met grootcollege af moeten zijn, en in 2032 (misschien) alles.

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De redactie

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