Een nieuwe wandel- en fietsverbinding zal de Kortrijkstraat met de Ieperstraat verbinden. Onder de site komen publieke en private parkings met in totaal meer dan 500 parkeerplaatsen.

Ook duurzaamheid staat centraal. Zo worden onder meer groendaken, warmtepompen, zonnepanelen en systemen voor regenwaterrecuperatie voorzien. Daarnaast blijft een deel van het historische erfgoed, waaronder de voorgevel van het oude collegegebouw, behouden.